Студент Пермского университета предъявил иск к атаковавшему вуз

Студент, спасшийся во время нападения Тимура Бекмансурова на Пермский университет, потребовал от него 300 тысяч рублей

07 сентября 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Ранее иски к Тимуру Бекмансурову предъявили семьи погибших Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Студент Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Никита Смирнов подал гражданский иск к Тимуру Бекмансурову, который в прошлом году устроил стрельбу в кампусе. В ходе заседания суда он заявил, что оценивает причиненный ему моральный вред на сумму 300 тысяч рублей. Смирнов пояснил, что на его глазах был убит друг, поэтому он был вынужден обращаться за психологической помощью. «Мы с ним [Ярославом Арамелевым] были знакомы с первого курса и в тот день находились вместе в университете. В тот момент, когда это все началось [стрельба в университете], я даже не мог подумать, что так все произойдет. Я ходил, искал Ярослава. Но узнал о его гибели уже по факту», — рассказал на суде Смирнов. Молодой человек добавил, что, когда началась стрельба, они вместе с другом находились у КПП университета, а затем разбежались в разные стороны. Смирнов побежал вдоль забора, которым огорожен вуз, а Арамелев забежал на территорию кампуса. Бекмансуров совершил нападение на Пермский госуниверситет 20 сентября, застрелив шестерых человек. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, повреждении чужого имущества.

Студент Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Никита Смирнов подал гражданский иск к Тимуру Бекмансурову, который в прошлом году устроил стрельбу в кампусе. В ходе заседания суда он заявил, что оценивает причиненный ему моральный вред на сумму 300 тысяч рублей. Смирнов пояснил, что на его глазах был убит друг, поэтому он был вынужден обращаться за психологической помощью. «Мы с ним [Ярославом Арамелевым] были знакомы с первого курса и в тот день находились вместе в университете. В тот момент, когда это все началось [стрельба в университете], я даже не мог подумать, что так все произойдет. Я ходил, искал Ярослава. Но узнал о его гибели уже по факту», — рассказал на суде Смирнов. Молодой человек добавил, что, когда началась стрельба, они вместе с другом находились у КПП университета, а затем разбежались в разные стороны. Смирнов побежал вдоль забора, которым огорожен вуз, а Арамелев забежал на территорию кампуса. Бекмансуров совершил нападение на Пермский госуниверситет 20 сентября, застрелив шестерых человек. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве более двух лиц, покушении на убийство, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, повреждении чужого имущества.