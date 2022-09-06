06 сентября 2022

Эксперт из Москвы рассказал, как восстанавливал курганскую военную технику

Директор ассоциации кластеров Андрей Шпиленко в молодости восстанавливал курганскую бронетехнику
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт Шпиленко рассказал, как ремонтировал в военном училище курганскую БМП Фото:

Московский эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко изучал конструкцию и восстановление курганских БМП во время учебы в военном училище. Об этом он сообщил курганским предпринимателям и посетителям промышленной выставки, проходящей в Кургане 7 сентября.

«У меня была выпускная квалификационная работа по восстановлению БМП-2», — рассказал Шпиленко об опыте контакта с военной продукцией курганского машзавода. Эксперт назвал военную технику «своей первой любовью».

Во время обучения Шпиленко с сокурсниками в течение учебного года пришлось восстанавливать неработающий экземпляр второй версии БМП. Как не без гордости заметил эксперт, с задачей в молодости он успешно справился. Также он отметил, что в Курганской области есть уникальные компетенции по работе с гусеничной и колесной техникой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приехал федеральный эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко. Он выступил перед посетителями промышленной выставки и собирается посетить индустриальные парки Курганской области.

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Московский эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко изучал конструкцию и восстановление курганских БМП во время учебы в военном училище. Об этом он сообщил курганским предпринимателям и посетителям промышленной выставки, проходящей в Кургане 7 сентября. «У меня была выпускная квалификационная работа по восстановлению БМП-2», — рассказал Шпиленко об опыте контакта с военной продукцией курганского машзавода. Эксперт назвал военную технику «своей первой любовью». Во время обучения Шпиленко с сокурсниками в течение учебного года пришлось восстанавливать неработающий экземпляр второй версии БМП. Как не без гордости заметил эксперт, с задачей в молодости он успешно справился. Также он отметил, что в Курганской области есть уникальные компетенции по работе с гусеничной и колесной техникой. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приехал федеральный эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко. Он выступил перед посетителями промышленной выставки и собирается посетить индустриальные парки Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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