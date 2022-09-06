Эксперт из Москвы рассказал, как восстанавливал курганскую военную технику

Директор ассоциации кластеров Андрей Шпиленко в молодости восстанавливал курганскую бронетехнику

Эксперт Шпиленко рассказал, как ремонтировал в военном училище курганскую БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко изучал конструкцию и восстановление курганских БМП во время учебы в военном училище. Об этом он сообщил курганским предпринимателям и посетителям промышленной выставки, проходящей в Кургане 7 сентября.

«У меня была выпускная квалификационная работа по восстановлению БМП-2», — рассказал Шпиленко об опыте контакта с военной продукцией курганского машзавода. Эксперт назвал военную технику «своей первой любовью».

Во время обучения Шпиленко с сокурсниками в течение учебного года пришлось восстанавливать неработающий экземпляр второй версии БМП. Как не без гордости заметил эксперт, с задачей в молодости он успешно справился. Также он отметил, что в Курганской области есть уникальные компетенции по работе с гусеничной и колесной техникой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган приехал федеральный эксперт по технопаркам Андрей Шпиленко. Он выступил перед посетителями промышленной выставки и собирается посетить индустриальные парки Курганской области.