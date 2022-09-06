06 сентября 2022

В Свердловской области умер легендарный полковник

Свердловский полковник Анатолий Поздеев умер на 74-м году жизни
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Крым., свечи, траур
Церемония прощания с Анатолием Поздеевым пройдет в Нижнем Тагиле Фото:

Бывший замначальника межрегионального учебного центра свердловского ГУФСИН Анатолий Поздеев, основавший учебное заведение для силовиков, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.

«Бывший заместитель начальника МУЦ ГУФСИН Анатолий Поздеев скончался на 74-м году жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полковник внутренней службы курировал кадровые вопросы ГУФСИН, а также проводил воспитательную работу с подчиненными.

Поздеев считается одним из основателей третьего учебного центра свердловского УВД. Он совместно с другими педагогами составлял программы обучения и собирал базу знаний для курсантов.

Церемония прощания с Поздеевым назначена на 7 сентября. Она пройдет в Нижнем Тагиле, куда приедут родные и близкие силовика.

Фото:
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Бывший замначальника межрегионального учебного центра свердловского ГУФСИН Анатолий Поздеев, основавший учебное заведение для силовиков, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону. «Бывший заместитель начальника МУЦ ГУФСИН Анатолий Поздеев скончался на 74-м году жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полковник внутренней службы курировал кадровые вопросы ГУФСИН, а также проводил воспитательную работу с подчиненными. Поздеев считается одним из основателей третьего учебного центра свердловского УВД. Он совместно с другими педагогами составлял программы обучения и собирал базу знаний для курсантов. Церемония прощания с Поздеевым назначена на 7 сентября. Она пройдет в Нижнем Тагиле, куда приедут родные и близкие силовика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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