В Свердловской области умер легендарный полковник

Свердловский полковник Анатолий Поздеев умер на 74-м году жизни

Церемония прощания с Анатолием Поздеевым пройдет в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший замначальника межрегионального учебного центра свердловского ГУФСИН Анатолий Поздеев, основавший учебное заведение для силовиков, умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.

«Бывший заместитель начальника МУЦ ГУФСИН Анатолий Поздеев скончался на 74-м году жизни», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полковник внутренней службы курировал кадровые вопросы ГУФСИН, а также проводил воспитательную работу с подчиненными.

Поздеев считается одним из основателей третьего учебного центра свердловского УВД. Он совместно с другими педагогами составлял программы обучения и собирал базу знаний для курсантов.

Церемония прощания с Поздеевым назначена на 7 сентября. Она пройдет в Нижнем Тагиле, куда приедут родные и близкие силовика.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области