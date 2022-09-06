В Перми умер бизнесмен, выкупивший скандальный недострой

В Перми умер бизнесмен Максим Филимонов

07 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Долгострой бизнесмен выкупил осенью 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский бизнесмен Максим Филимонов, купивший недострой по адресу ул. Екатерининская, 175, скончался. В налоговую 4 сентября поступили соответствующие сведения. «Максим Филимонов являлся владельцем и гендиректором строительной группы „Квартал“, учрежденной в 2017 году. Предприниматель купил незавершенный объект на Екатерининской на торгах осенью 2021 года и собирался реконструировать его в торгово-офисный центр», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». Недостроенное 22-этажное здание было продано на торгах в рамках банкротства ООО «ПО „Пермпромжилстрой“». Максим Филимонов выкупил его за 77,7 млн рублей. В начале этого года бизнесмен получил разрешение на достройку здания. В его планах было реконструировать недострой в административный многофункциональный центр, где разместились бы торговые и офисные помещения, фитнес-клуб, ресторан, химчистка и другое. Ранее URA.RU рассказывало, что помимо дома на Екатерининской, 175 экспертизу проходили и другие недострои, после которой власти могли объявить поиски подрядчиков на достройку. Речь идет о домах по улицам Карпинского 112, Кировоградская 68А, а также проспекте Декабристов, 97.

Пермский бизнесмен Максим Филимонов, купивший недострой по адресу ул. Екатерининская, 175, скончался. В налоговую 4 сентября поступили соответствующие сведения. «Максим Филимонов являлся владельцем и гендиректором строительной группы „Квартал“, учрежденной в 2017 году. Предприниматель купил незавершенный объект на Екатерининской на торгах осенью 2021 года и собирался реконструировать его в торгово-офисный центр», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». Недостроенное 22-этажное здание было продано на торгах в рамках банкротства ООО «ПО „Пермпромжилстрой“». Максим Филимонов выкупил его за 77,7 млн рублей. В начале этого года бизнесмен получил разрешение на достройку здания. В его планах было реконструировать недострой в административный многофункциональный центр, где разместились бы торговые и офисные помещения, фитнес-клуб, ресторан, химчистка и другое. Ранее URA.RU рассказывало, что помимо дома на Екатерининской, 175 экспертизу проходили и другие недострои, после которой власти могли объявить поиски подрядчиков на достройку. Речь идет о домах по улицам Карпинского 112, Кировоградская 68А, а также проспекте Декабристов, 97.