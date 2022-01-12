Долгострой на Екатерининской, 175 вошел в число объектов, которые будут достраивать Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми проводится государственная экспертиза четырех долгостроев, из-за которых пайщики и дольщики устраивали голодовку. Речь идет о домах по улицам Карпинского 112, Кировоградская 68А, Екатерининская 175, а также проспекте Декабристов, 97. Об этом URA.RU сообщили в фонде защиты прав граждан-участников строительства Пермского края, учредителем которого является краевое министерство строительства.

«Все договоры по прохождению госэкспертизы заключены с органом уполномоченным на выполнения данных видов работ — КГАУ „Управление государственной экспертизы Пермского края“. Срок прохождения экспертизы 20 рабочих дней (может быть продлен)», — сообщили в фонде.

Ранее фонд объявил о проведении закупок на проведение госэкспертизы указанных объектов общей стоимостью более четырех миллионов рублей. После получения положительного заключения госэкспертизы будут объявлены открытые конкурсы по выбору подрядчиков на достройку домов.

URA.RU рассказывало, что пермяки, вложившие свои средства в строительство домов, устраивали голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края был учрежден в мае 2020 года. Его основная цель — достройка проблемных объектов за счет федеральных и региональных средств.

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