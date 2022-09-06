06 сентября 2022

Куйвашев после скандала в свердловской школе вызвал на разговор министра

Куйвашев вызвал на разговор министра образования Свердловской области Биктуганова из-за червя в супе
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Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгений Куйвашев вызвал на разговор Юрия Биктуганова Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал к себе на разговор регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова. Причина — инцидент в школе №10 в Реже, где в супе нашли червя. Такая информация появилась в telegram-канале Куйвашева.

«Вызвал к себе министра образования Юрия Биктуганова. Он отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия по организации питания. Пригласил Юрия Ивановича прямо сегодня проверить питание в одной из школ. Заехали в гимназию №39 Екатеринбурга. Поел вместе с детьми — обед вкусный, сытный. Но я знаю, что так далеко не в каждой школе. Поручил министру взять питание в этой гимназии за основу и добиваться, чтобы в каждой территории детей кормили именно так. Ситуацию буду держать на контроле», — написал свердловский губернатор.

Ранее в СМИ писали, что в городе Реже дети нашли в борще школьной столовой червя. Обнаружив находку, ребенок обратился к сотруднице столовой, но реакции не последовало. Ребенку не предложили заменить блюдо. Позже родители учащихся школы направили жалобу в свердловский Роспотребнадзор. Разбирательство уже началось.

Евгений Куйвашев и Юрий Биктуганов заехали в гимназию №39 Екатеринбурга
Фото:
Евгений Куйвашев посетил учебное заведение в Екатеринбурге
Фото:
Обед в гимназии №39 Екатеринбурга
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вызвал к себе на разговор регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова. Причина — инцидент в школе №10 в Реже, где в супе нашли червя. Такая информация появилась в telegram-канале Куйвашева. «Вызвал к себе министра образования Юрия Биктуганова. Он отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия по организации питания. Пригласил Юрия Ивановича прямо сегодня проверить питание в одной из школ. Заехали в гимназию №39 Екатеринбурга. Поел вместе с детьми — обед вкусный, сытный. Но я знаю, что так далеко не в каждой школе. Поручил министру взять питание в этой гимназии за основу и добиваться, чтобы в каждой территории детей кормили именно так. Ситуацию буду держать на контроле», — написал свердловский губернатор. Ранее в СМИ писали, что в городе Реже дети нашли в борще школьной столовой червя. Обнаружив находку, ребенок обратился к сотруднице столовой, но реакции не последовало. Ребенку не предложили заменить блюдо. Позже родители учащихся школы направили жалобу в свердловский Роспотребнадзор. Разбирательство уже началось.
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