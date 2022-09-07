Девушки из Мариуполя создали витраж из стекол с мест боев: фото из храма Минобороны

Движение "Катюша" передаст Мариуполю витраж, собранный из стекол с мест боев

Витраж освятили в главном храме вооруженных сил РФ Фото: Женское движение «Катюша»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В главном храме Минобороны РФ освятили витраж, который собран из осколков с мест боевых действий. Он был создан девушками Мариуполя и поступит в одну из школ освобожденного города. Об этом сообщили в движении «Катюша», которое изготовило витраж.

«Сегодня в главном храме Вооруженных сил России „Катюши“ освятили уникальный витраж, который мы передадим в одну из школ Мариуполя. Витраж создан из осколков стекол, собранных нашими девушками из Мариуполя на местах боев, которые шли в городе этой весной и летом. На нем изображен инок-воин Пересвет, который возвращается к войску Дмитрия Донского после победы над Челубеем на Куликовом поле», — сообщается в telegram-канале «Мягкая сила» женского движения «Катюша».

Образ воина взят с картины Павла Рыженко «Победа Пересвета». Сообщается, что витраж передадут в одну из школ Мариуполя, восстановленную Россией. Представители движения отметили, что хотят разместить его в кабинете истории.

Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее мэр города Константин Иващенко рассказал URA.RU, что школы готовы к началу учебного года на 100%. В Мариуполе планируется восстановить жилой фонд, водоснабжение и электричество до 2025 года, рассказали власти РФ. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Осколки для витража собирали девушки из Мариуполя Telegram-канал «Мягкая сила» женского движения «Катюша»