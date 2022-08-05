Хуснуллин раскрыл план по восстановлению Мариуполя за три года

05 августа 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В Мариуполе восстановят жилой фонд Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе до 2025 года планируют восстановить жилой фонд, водоснабжение и электричество. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и жителями Мариуполя. «Прежде всего необходимо восстановить жилой фонд, речь как о многоквартирных домах, так и о частных. Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Водоснабжение и электричество будут восстановлены к середине сентября», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. По его словам, люди, которые не готовы ждать восстановления жилого фонда, получат компенсацию. Выплату получат даже те, кто потерял документы на жилье вместе с домом. Школы и детские сады частично восстановят к новому учебному году, еще часть будет готова к октябрю, отметил политик. Хуснуллин заявил, что работы уже активно ведутся, но он ставит задачу по наращиванию темпов строительства в городе. В Мариуполе работают более 12 тысяч строителей, их число увеличат до 30 тысяч человек. Часть жилых домов планируется сдать в сентябре. Также проходит подготовка к отопительному сезону. «Принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском. Продолжаем восстановительные работы», — рассказал вице-премьер. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР. Ранее Хуснуллин на встрече с Путиным сообщал о планах восстановить аэропорт и транспортную инфраструктуру в Мариуполе. По словам вице-премьера, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить рабочие места, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мариуполе до 2025 года планируют восстановить жилой фонд, водоснабжение и электричество. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и жителями Мариуполя. «Прежде всего необходимо восстановить жилой фонд, речь как о многоквартирных домах, так и о частных. Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Водоснабжение и электричество будут восстановлены к середине сентября», — написал Хуснуллин в своем telegram-канале. По его словам, люди, которые не готовы ждать восстановления жилого фонда, получат компенсацию. Выплату получат даже те, кто потерял документы на жилье вместе с домом. Школы и детские сады частично восстановят к новому учебному году, еще часть будет готова к октябрю, отметил политик. Хуснуллин заявил, что работы уже активно ведутся, но он ставит задачу по наращиванию темпов строительства в городе. В Мариуполе работают более 12 тысяч строителей, их число увеличат до 30 тысяч человек. Часть жилых домов планируется сдать в сентябре. Также проходит подготовка к отопительному сезону. «Принял участие в торжественной церемонии пуска газа первому абоненту города Мариуполь. Сейчас газ уже есть в трех районах города: Приморском, Октябрьском и Ильичевском. Продолжаем восстановительные работы», — рассказал вице-премьер. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь населению ДНР и ЛНР. Ранее Хуснуллин на встрече с Путиным сообщал о планах восстановить аэропорт и транспортную инфраструктуру в Мариуполе. По словам вице-премьера, на заводе «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить рабочие места, передает «Царьград».