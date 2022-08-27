Мэр Мариуполя: школы города готовы к началу учебного года

К приему первоклашек готовы почти 10 школ Мариуполя, сообщил Константин Иващенко Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Школы Мариуполя готовы к началу учебного года на сто процентов. Об этом в ходе разговора с корреспондентом URA.RU сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко. Он также поделился и другими позитивными изменениями в городе.

«Буквально через неделю десятки девчонок и мальчишек Мариуполя сядут за парты восстановленных школ. В городе готовы к приему первоклашек и учеников других классов почти 10 школ в разных районах города. В общем, ко Дню знаний Мариуполь готов!» — говорит Константин Иващенко.

По его словам, в городе также произошло немало других положительных изменений. Так, например, недавно на одной из центральных улиц города заработал первый светофор, регулирующий движение автотранспорта.

«Это первый работающий светофор и первый регулируемый перекресток в городе с февраля этого года. Но, надеюсь, что в скором времени мы сможем обеспечить все улицы и перекрестки нашего города техническими средствами дорожной безопасности, сведем аварийность и нарушения ПДД к минимуму», — сообщает Иващенко.

Также, в ближайшее время мариупольской мэрией запланирован переезд в новое благоустроенное здание. «С понедельника планируем переехать в новое здание администрации Мариуполя. Пока, конечно, не „Белый дом“, но гораздо лучше и комфортнее, чем старое место. Четырехэтажное просторное здание почти в центре города. К нему подведены электричество и другие коммуникации. Нашим сотрудникам наконец-то будут выделены отдельные кабинеты для работы и общения с гражданами», — сообщает мэр.

Российские войска начали освобождать Мариуполь 25 февраля, на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Город претерпел масштабные разрушения. На сегодняшний день в городе ведется планомерное восстановление инфраструктуры.