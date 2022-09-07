Труп мужчины в Mercedes нашли на парковке в Москва-сити

В автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«В автомобиле на наб. Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту убийства мужчины 1972 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале.
По данным «Baza», основная версия убийства — конфликт из-за предпринимательской деятельности. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве уже задержан и сейчас находится на допросе.
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