Труп мужчины в Mercedes нашли на парковке в Москва-сити

Труп мужчины нашли на парковке в центре Москвы

07 сентября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в убийстве на данный момент задержан Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «В автомобиле на наб. Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту убийства мужчины 1972 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. По данным «Baza», основная версия убийства — конфликт из-за предпринимательской деятельности. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве уже задержан и сейчас находится на допросе.

В автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура Москвы. «В автомобиле на наб. Тараса Шевченко обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. Подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту убийства мужчины 1972 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы», — сообщает прокуратура в своем telegram-канале. По данным «Baza», основная версия убийства — конфликт из-за предпринимательской деятельности. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве уже задержан и сейчас находится на допросе.