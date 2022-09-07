Сербия будет сотрудничать с партнером Украины

Сербия выдвинула свои требования Турции по поводу закупки беспилотников Bayraktar у Турции. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
«Мы обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в оборонной промышленности. Мы надеемся сделать шаг в закупке машин Bayraktar в следующем году. Надеемся, что Сербии удастся их купить. Мы выдвинули наши требования относительно „Байрактара“», — заявил Вучич. Трансляция конференции велась на сайте турецкого агентства NTV.
Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что правительство Сербии не будет антироссийским. Сербия ведет политику, лояльную к России, в том числе, касательно ее действий в ходе спецоперации на Украине. Турция же, в свою очередь, поставляла Украине свое вооружение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продажа Турцией беспилотников украинской армии может серьезно дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины.
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