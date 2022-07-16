В Сербии определились с позицией нового правительства по России

16 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Президент Сербии заявил, что не будет поддерживать антироссийскую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новое правительство Сербии не будет антироссийским. Об этом заявил президент республики Александр Вучич. «Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским», — заявил он. Слова Вучича передает ТАСС. Ранее в Сербии обвинили ЕС в лицемерии из-за Косово и Украины. Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя как блок государств без независимой политики. Также Вучич заявлял, что если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад. В свою очередь, Украина вместе с Хорватией планируют отомстить президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской спецоперации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новое правительство Сербии не будет антироссийским. Об этом заявил президент республики Александр Вучич. «Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским», — заявил он. Слова Вучича передает ТАСС. Ранее в Сербии обвинили ЕС в лицемерии из-за Косово и Украины. Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя как блок государств без независимой политики. Также Вучич заявлял, что если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад. В свою очередь, Украина вместе с Хорватией планируют отомстить президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской спецоперации.