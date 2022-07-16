В Сербии определились с позицией нового правительства по России

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Президент Сербии заявил, что не будет поддерживать антироссийскую политику Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новое правительство Сербии не будет антироссийским. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

«Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским», — заявил он. Слова Вучича передает ТАСС.

Ранее в Сербии обвинили ЕС в лицемерии из-за Косово и Украины. Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя как блок государств без независимой политики. Также Вучич заявлял, что если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад. В свою очередь, Украина вместе с Хорватией планируют отомстить президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской спецоперации.

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Новое правительство Сербии не будет антироссийским. Об этом заявил президент республики Александр Вучич. «Обновленное правительство будет работать над ускорением процесса вступления в ЕС, однако продолжит поддерживать дружбу с Китаем и в любом случае не будет антироссийским», — заявил он. Слова Вучича передает ТАСС. Ранее в Сербии обвинили ЕС в лицемерии из-за Косово и Украины. Европейский парламент проявляет лицемерие, когда настаивает, чтобы Сербия ввела санкции против России и признала независимость Косово. Однако ЕС ведет себя как блок государств без независимой политики. Также Вучич заявлял, что если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад. В свою очередь, Украина вместе с Хорватией планируют отомстить президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о российской спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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