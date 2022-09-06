В Нижневартовске строители кладут асфальт прямо в лужу

При этом еще сутки назад погода была сухой Фото: читатель URA.RU

В Нижневартовске рабочие омской подрядной организации «Консалтинговая группа „Сила права“» укладывают асфальт во время ливня на площадке, которая благоустраивается в том числе на средства жителей. Об этом журналисту URA.RU сообщил житель 7-А микрорайона, воспользовавшись правом на анонимность, и прислал видео.

«Мы ждали новую площадку еще летом, но пока стояла сухая и теплая погода, работы на объекте не велись. Как только начались дожди, наконец-то появился асфальтоукладчик!» — возмущается собеседник агентства.

Благоустройство территории возле Спортивной, 13б проходит в рамках программы «Инициативное бюджетирование», этот проект выиграл в конкурсе и финансируется на средства, в том числе, жителей. Стоимость проекта — 9,6 миллиона рублей, 500 тысяч из них — деньги нижневартовцев, так называемые инициативные платежи.

Согласно условиям контракта, сдать объект подрядчик должен 30 сентября, но, как утверждают жители, работа замерла еще в середине августа. Кроме площадки на Спортивной, подрядчик должен завершить благоустройство футбольного поля с полосой препятствий возле Гимназии № 1 и отремонтировать две улицы: Декабристов и Ленина. Журналист агентства направил запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать происходящее, а также о степени готовности объектов и санкциях, которые будут применяться к подрядчику в случае срыва сроков и нарушения технологий, но на момент публикации ответа не получил. Связаться с подрядчиком также не удалось: по номерам телефонов компании, имеющимся в открытом доступе, никто не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что дорожники кладут асфальт в дождь на трассе «Нижневартовск — Сургут». В департаменте дорожного хозяйства и транспорта ХМАО прокомментировали, что подрядной организации, выполнявшей работы на этом участке автомобильной дороги с нарушением требования нормативных документов, этот вид работ не будет оплачен при приемке работ.