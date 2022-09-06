06 сентября 2022

Мэр Нижневартовска встретился с кандидатом на пост главы пиар-блока

Мэр Нижневартовска встретился с кандидатом на пост директора департамента общественных коммуникаций
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг помощника Президента РФ Игоря Левитина. Москва, депутат, чиновник, папка, портфель
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встретился с Олегом Хотинецким Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с кандидатом на пост директора департамента общественных коммуникаций городской администрации и бывшим вице-мэром Урая — Олегом Хотинецким. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Нижневартовска.

«Хотинецкого видели в администрации Нижневартовска, он приходил на встречу к Кощенко. Видимо, они обсуждали какие-то детали будущего трудоустройства. Хотинецкого также видели в отделе кадров. А он сам начинает знакомство с коллективом департамента общественных коммуникаций. Предположительно, его официальное назначение может произойти на следующей неделе, после того, как глава Нижневартовска съездит и вернется из командировки», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу мэрии Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Хотинецкий отказался от комментариев в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска сократил ставку заместителя главы города-директора департамента общественных коммуникаций, которую занимала до выхода в отставку Светлана Селиванова. Теперь у него на одного зама будет меньше.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с кандидатом на пост директора департамента общественных коммуникаций городской администрации и бывшим вице-мэром Урая — Олегом Хотинецким. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Нижневартовска. «Хотинецкого видели в администрации Нижневартовска, он приходил на встречу к Кощенко. Видимо, они обсуждали какие-то детали будущего трудоустройства. Хотинецкого также видели в отделе кадров. А он сам начинает знакомство с коллективом департамента общественных коммуникаций. Предположительно, его официальное назначение может произойти на следующей неделе, после того, как глава Нижневартовска съездит и вернется из командировки», — рассказал инсайдер. В пресс-службу мэрии Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Хотинецкий отказался от комментариев в разговоре с журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска сократил ставку заместителя главы города-директора департамента общественных коммуникаций, которую занимала до выхода в отставку Светлана Селиванова. Теперь у него на одного зама будет меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...