Мэр Нижневартовска встретился с кандидатом на пост главы пиар-блока

Мэр Нижневартовска встретился с кандидатом на пост директора департамента общественных коммуникаций

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встретился с Олегом Хотинецким Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с кандидатом на пост директора департамента общественных коммуникаций городской администрации и бывшим вице-мэром Урая — Олегом Хотинецким. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Нижневартовска.

«Хотинецкого видели в администрации Нижневартовска, он приходил на встречу к Кощенко. Видимо, они обсуждали какие-то детали будущего трудоустройства. Хотинецкого также видели в отделе кадров. А он сам начинает знакомство с коллективом департамента общественных коммуникаций. Предположительно, его официальное назначение может произойти на следующей неделе, после того, как глава Нижневартовска съездит и вернется из командировки», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу мэрии Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Сам Хотинецкий отказался от комментариев в разговоре с журналистом агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нижневартовска сократил ставку заместителя главы города-директора департамента общественных коммуникаций, которую занимала до выхода в отставку Светлана Селиванова. Теперь у него на одного зама будет меньше.