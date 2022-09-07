Политолог: визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС позволит уличить Киев в обстрелах

Политолог Рябинин: визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС позволит уличить Киев в обстрелах

07 сентября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Итогом визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС должно стать обвинение Украины в ее обстрелах, уверен политолог Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не дал, потому что Россия не может обстреливать сама себя. Однако, благодаря этому визиту, после окончания специальной военной операции (СВО) мир узнает о провокациях и подтасовках Киева, заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «Этот визит, по большому счету, ничего не дал, поскольку все прекрасно понимают, что Россия не может обстреливать сама себя, — считает политолог. — Самообстрелы — это ноу-хау украинской власти, которые они придумали в 2014—2015 годах, заявляя, что донбасские ополченцы, по их риторике сепаратисты и боевики, специально обстреливали города ЛДНР, чтобы привлечь внимание мировой общественности». Логика заявлений Киева не изменилась и сейчас, считает эксперт. При этом, на Западе здравомыслящие люди понимают, что происходит на самом деле. «Руководители стран ЕС делают вид, что больше верят Киеву, поскольку полностью находятся под контролем вашингтонского обкома, который достаточно искусен в способности называть белое черным», — говорит Рябинин. Таким образом, информация, собранная комиссией МАГАТЭ, после окончания СВО поможет вскрыть провокации и подтасовки украинских властей, добавил он. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область). Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать ЗАЭС, несмотря на присутствие на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Президент Владимир Путин заявил, что доверяет отчету комиссии, но отметил, что эксперты МАГАТЭ «находятся под давлением тех стран, на которые они работают и не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны ВСУ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ничего не дал, потому что Россия не может обстреливать сама себя. Однако, благодаря этому визиту, после окончания специальной военной операции (СВО) мир узнает о провокациях и подтасовках Киева, заявил URA.RU кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Мариупольского государственного университета Евгений Рябинин. «Этот визит, по большому счету, ничего не дал, поскольку все прекрасно понимают, что Россия не может обстреливать сама себя, — считает политолог. — Самообстрелы — это ноу-хау украинской власти, которые они придумали в 2014—2015 годах, заявляя, что донбасские ополченцы, по их риторике сепаратисты и боевики, специально обстреливали города ЛДНР, чтобы привлечь внимание мировой общественности». Логика заявлений Киева не изменилась и сейчас, считает эксперт. При этом, на Западе здравомыслящие люди понимают, что происходит на самом деле. «Руководители стран ЕС делают вид, что больше верят Киеву, поскольку полностью находятся под контролем вашингтонского обкома, который достаточно искусен в способности называть белое черным», — говорит Рябинин. Таким образом, информация, собранная комиссией МАГАТЭ, после окончания СВО поможет вскрыть провокации и подтасовки украинских властей, добавил он. В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Специалисты организации официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре (Запорожская область). Вооруженные силы Украины продолжали обстреливать ЗАЭС, несмотря на присутствие на ее территории представителей Международного агентства по атомной энергии. Президент Владимир Путин заявил, что доверяет отчету комиссии, но отметил, что эксперты МАГАТЭ «находятся под давлением тех стран, на которые они работают и не могут прямо сказать, что обстрелы ведутся со стороны ВСУ».