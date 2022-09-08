Терапевт Налегач назвала причины развития рака печени

Терапевт Налегач: ожирение приводит к раку печени

Метаболически ассоциированная жировая болезнь — фактор риска развития рака печени, заявила Татьяна Налегач Фото: Екатерина Сычкова

Ожирение может стать причиной развития рака печени. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт медицинской клиники НАКФФ Татьяна Налегач.

«Высококалорийное питание, избыточное потребление жиров, рафинированных углеводов, фруктозы связано с увеличением массы тела, ожирением и возникновением метаболически ассоциированной жировой болезни печени, то есть МАЖБП. Дальнейшее прогрессирование болезни поэтапно приводит к фиброзу, циррозу и в конце концов к гепатоцеллюлярному раку (раку печени). Он на фоне МАЖБП диагностируется на более поздних стадиях. Так как упускается из внимания, что метаболически ассоциированная жировая болезнь является фактором риска развития рака печени», — объяснила Татьяна Налегач.

Терапевт добавила, что ранее чаще всего жировой гепатоз выявлялся у людей с алкогольной зависимостью. «Ранее жировой гепатоз или стеатогепатоз чаще выявлялся у людей, злоупотребляющих алкоголем. А так как ожирение стало „эпидемией 21-го века“, возможно, опередив в какой-то степени алкоголизм, то было решено даже переименовать это заболевание в неалкогольную жировую болезнь печени. Сейчас она называется МАЖБП», — подчеркнула Налегач.