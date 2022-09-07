Полковник запаса высоко оценил роль добровольцев в спецоперации России на Украине

Полковник запаса признал эффективность добровольцев на Украине

07 сентября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Среди добровольцев — военнослужащие с большим опытом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армейские части, укомплектованные добровольцами-резервистами, эффективные и надежны. Использование в боевых действиях таких солдат позволяет улучшить систему подготовки военных специалистов, заявил URA.RU военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. «Роль добровольцев-резервистов трудно переоценить, — считает Алехин. — Как показали боевые действия на разных направлениях, этот механизм комплектования весьма эффективен и надежен. Он задействован в подразделениях армейских корпусов ЛНР и ДНР. В основном, это военнослужащие, имеющие богатый опыт, прошедшие огонь и воду в 2014—2015 годах на Донбассе. Третий корпус составляют добровольцы-контрактники из разных регионов России. За плечами многих из них участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии». На каких участках фронта будут задействованы части третьего корпуса, предстоит решить российскому Генштабу. Вероятнее всего, подразделения будут применены на наиболее важных участках фронта, где планируется главный удар. «С другой стороны, такое комплектование [подразделений] с привлечением опытных специалистов позволяет выявить изъяны в подготовке будущих специалистов военного дела из числа курсантов военных училищ, — говорит военный эксперт. — Также это поможет пересмотреть некоторые моменты в системе обучения и подготовки личного состава в армии с учетом реалий современной войны». Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. На начало сентября Киев потерял контроль над 20% территории страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армейские части, укомплектованные добровольцами-резервистами, эффективные и надежны. Использование в боевых действиях таких солдат позволяет улучшить систему подготовки военных специалистов, заявил URA.RU военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. «Роль добровольцев-резервистов трудно переоценить, — считает Алехин. — Как показали боевые действия на разных направлениях, этот механизм комплектования весьма эффективен и надежен. Он задействован в подразделениях армейских корпусов ЛНР и ДНР. В основном, это военнослужащие, имеющие богатый опыт, прошедшие огонь и воду в 2014—2015 годах на Донбассе. Третий корпус составляют добровольцы-контрактники из разных регионов России. За плечами многих из них участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии». На каких участках фронта будут задействованы части третьего корпуса, предстоит решить российскому Генштабу. Вероятнее всего, подразделения будут применены на наиболее важных участках фронта, где планируется главный удар. «С другой стороны, такое комплектование [подразделений] с привлечением опытных специалистов позволяет выявить изъяны в подготовке будущих специалистов военного дела из числа курсантов военных училищ, — говорит военный эксперт. — Также это поможет пересмотреть некоторые моменты в системе обучения и подготовки личного состава в армии с учетом реалий современной войны». Специальная военная операция ВС РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. На начало сентября Киев потерял контроль над 20% территории страны.