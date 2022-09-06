Мэрия Нового Уренгоя решила важный для молодежи вопрос

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов объявил о создании крытого скейт-парка

Власти Нового Уренгоя создадут крытый скейт-парк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Нового Уренгоя объявили о создании крытого скейт-парка. О решении выделить помещение для крытого спортивного объекта сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатор поручил подыскать помещение для крытого круглогодичного скейт-парка, чтобы скейтеры могли кататься в любую погоду. Решили сделать такую площадку в пустующем помещении на ул. Монтажников 61», — написал Воронов в соцсети.

Также Воронов сообщил, что сами спортсмены примут участие в создании проекта и окажут помощь в осуществлении ремонтных работ. Скейт-парк планируется открыть зимой.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг». Он преодолел беговую дистанцию в три километра.