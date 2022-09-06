06 сентября 2022

Мэрия Нового Уренгоя решила важный для молодежи вопрос

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов объявил о создании крытого скейт-парка
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство скейт-парка RCC extreme. Екатеринбург, скейт-парк, столярный цех
Власти Нового Уренгоя создадут крытый скейт-парк Фото:

Власти Нового Уренгоя объявили о создании крытого скейт-парка. О решении выделить помещение для крытого спортивного объекта сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатор поручил подыскать помещение для крытого круглогодичного скейт-парка, чтобы скейтеры могли кататься в любую погоду. Решили сделать такую площадку в пустующем помещении на ул. Монтажников 61», — написал Воронов в соцсети.

Также Воронов сообщил, что сами спортсмены примут участие в создании проекта и окажут помощь в осуществлении ремонтных работ. Скейт-парк планируется открыть зимой.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг». Он преодолел беговую дистанцию в три километра.

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Власти Нового Уренгоя объявили о создании крытого скейт-парка. О решении выделить помещение для крытого спортивного объекта сообщил глава города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Губернатор поручил подыскать помещение для крытого круглогодичного скейт-парка, чтобы скейтеры могли кататься в любую погоду. Решили сделать такую площадку в пустующем помещении на ул. Монтажников 61», — написал Воронов в соцсети. Также Воронов сообщил, что сами спортсмены примут участие в создании проекта и окажут помощь в осуществлении ремонтных работ. Скейт-парк планируется открыть зимой. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Салехарда Алексей Титовский принял участие в полумарафоне «Полярный круг». Он преодолел беговую дистанцию в три километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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