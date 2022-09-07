FT: Запад и Китай испугались нового союза Путина

FT: Запад и Китай настороженно относятся к союзу Путина и Ким Чен Ына

08 сентября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

По словам FT, Россия может найти нового союзника против западных стран Официальный сайт Кремля новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Financial Times. Как пишет издание, Северная Корея поспешила выразить свою поддержку РФ в связи со спецоперацией, которую Россия проводит на Украине. По итогу, она [Северная Корея] обвинила США в усугублении конфликта между Москвой и Киевом. «Если Россия достигнет того, что она считает точкой невозврата, то нет предела возможному сотрудничеству между Северной Кореей и РФ», — говорит специалист по северокорейско-российским отношениям исследовательской группы Sino-NK Энтони Ринна. Кроме того, директор китайской программы аналитического центра Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун отмечает, что более тесное партнерство между Северной Кореей и Россией может оказаться неудобным для Пекина. Также газета приводит слова эксперта по противодействию распространения ядерного оружия в аналитическом центре Королевского объединенного института вооруженных сил Аарон Арнольда, который заявляет, что экономическая изоляция России со стороны западных стран может привести к более тесной координации между Россией и Северной Кореей. Ранее URA.RU сообщало, что специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. Западные страны начали вводить санкции против РФ, в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Тем не менее, не все отвернулись от российской стороны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад и Китай испугались нового союза президента РФ Владимира Путина с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Financial Times. Как пишет издание, Северная Корея поспешила выразить свою поддержку РФ в связи со спецоперацией, которую Россия проводит на Украине. По итогу, она [Северная Корея] обвинила США в усугублении конфликта между Москвой и Киевом. «Если Россия достигнет того, что она считает точкой невозврата, то нет предела возможному сотрудничеству между Северной Кореей и РФ», — говорит специалист по северокорейско-российским отношениям исследовательской группы Sino-NK Энтони Ринна. Кроме того, директор китайской программы аналитического центра Центра Стимсона в Вашингтоне Юн Сун отмечает, что более тесное партнерство между Северной Кореей и Россией может оказаться неудобным для Пекина. Также газета приводит слова эксперта по противодействию распространения ядерного оружия в аналитическом центре Королевского объединенного института вооруженных сил Аарон Арнольда, который заявляет, что экономическая изоляция России со стороны западных стран может привести к более тесной координации между Россией и Северной Кореей. Ранее URA.RU сообщало, что специальная операция на Украине помогла наладить отношения России и Северной Кореи. Теперь Пхеньян намерен направить в Донбасс своих рабочих. Западные страны начали вводить санкции против РФ, в связи с тем, что Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Тем не менее, не все отвернулись от российской стороны.