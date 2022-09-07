07 сентября 2022

В Челябинской области смертность превысила рождаемость. Скрин

В Челябинской области смертность превысила рождаемость
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, крест, кладбище
С начала года в регионе умирали чаще, чем рождались Фото:

В Челябинской области за январь—июль 2022 года смертность превысила рождаемость. Как следует из данных Челябинскстата, естественная убыль составила 9541 человек.

«Количество родившихся в январе—июле 17711 человек. Умерло за тот же период 27252 человека. Естественная убыль составила 9541 житель», — сообщили органы челябинской статистики на сайте.

При этом умирать и рождаться в регионе стали меньше, чем в том же периоде 2021 года. Эти показатели сократились, соответственно, на 8,4% и 8,5%.

За прошедший период лидером по смертям стал март (4770 человек). Тогда же родилось наибольшее количество детей (2866). Самая низкая рождаемость была в феврале (2322 младенца), смертность упала в июле (3296 человек).

Рождаемость и смертность в сравнении с 2021 годом в регионе сократились
Фото:

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В Челябинской области за январь—июль 2022 года смертность превысила рождаемость. Как следует из данных Челябинскстата, естественная убыль составила 9541 человек. «Количество родившихся в январе—июле 17711 человек. Умерло за тот же период 27252 человека. Естественная убыль составила 9541 житель», — сообщили органы челябинской статистики на сайте. При этом умирать и рождаться в регионе стали меньше, чем в том же периоде 2021 года. Эти показатели сократились, соответственно, на 8,4% и 8,5%. За прошедший период лидером по смертям стал март (4770 человек). Тогда же родилось наибольшее количество детей (2866). Самая низкая рождаемость была в феврале (2322 младенца), смертность упала в июле (3296 человек).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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