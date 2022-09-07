В Челябинской области смертность превысила рождаемость

С начала года в регионе умирали чаще, чем рождались Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области за январь—июль 2022 года смертность превысила рождаемость. Как следует из данных Челябинскстата, естественная убыль составила 9541 человек.

«Количество родившихся в январе—июле 17711 человек. Умерло за тот же период 27252 человека. Естественная убыль составила 9541 житель», — сообщили органы челябинской статистики на сайте.

При этом умирать и рождаться в регионе стали меньше, чем в том же периоде 2021 года. Эти показатели сократились, соответственно, на 8,4% и 8,5%.

За прошедший период лидером по смертям стал март (4770 человек). Тогда же родилось наибольшее количество детей (2866). Самая низкая рождаемость была в феврале (2322 младенца), смертность упала в июле (3296 человек).