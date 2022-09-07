В Магнитогорске директор колледжа подделал справки и вогнал учреждение в долги

Теперь в обстоятельствах разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора Уральского гуманитарного колледжа, подозреваемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ). Перед увольнением он подделал документы о том, что учреждение должно ему денег и представил их в суд, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В марте этого года бывший директор колледжа обратился к мировому судье со справками о взыскании с учреждения 300 тысяч в связи с имевшейся перед увольнением задолженностью. Получив судебный приказ, мужчина пошел с ним к судебным приставам, и те наложили арест на счет колледжа. Тогда руководство учреждения ознакомилось с имевшимися в суде документами и долге и выяснило, что они подделаны», — рассказал источник.

В результате колледж обратился в Следственный комитет и оперативные подразделения полиции. В отношении 42-летнего экс-директора возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.