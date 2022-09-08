Пьяный тюменец угнал в Перми КАМАЗ и поехал кататься по городу

08 сентября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина катался по городу на угнанном грузовике (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми пьяный тюменец угнал КАМАЗ и катался на нем по городу. Подробности задержания ночного угонщика рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В ночь на третье сентября житель Тюмени, приехавший в Пермь, употреблял алкоголь и гулял по городу. В какой-то момент он решил покататься по городу, в качестве транспорта выбрал КАМАЗ, который стоял на одной из стоянок Перми. Машина оказалась открытой, а ключи были в зажигании, тюменец сел в грузовик и поехал в сторону центра города», — сообщили в полиции. Владелец угнанного авто быстро заметил, что на парковке нет машины, и заявил в полицию об угоне. Благодаря оперативной работе сотрудников ДПС, угонщика задержали в течение получаса с момента заявления. Им оказался 36-летний житель Тюмени, приехавший в Пермь на отдых. Ранее мужчина был судим за тяжкие преступления. Сейчас он находится под арестом, ему грозит тюрьма.

В Перми пьяный тюменец угнал КАМАЗ и катался на нем по городу. Подробности задержания ночного угонщика рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В ночь на третье сентября житель Тюмени, приехавший в Пермь, употреблял алкоголь и гулял по городу. В какой-то момент он решил покататься по городу, в качестве транспорта выбрал КАМАЗ, который стоял на одной из стоянок Перми. Машина оказалась открытой, а ключи были в зажигании, тюменец сел в грузовик и поехал в сторону центра города», — сообщили в полиции. Владелец угнанного авто быстро заметил, что на парковке нет машины, и заявил в полицию об угоне. Благодаря оперативной работе сотрудников ДПС, угонщика задержали в течение получаса с момента заявления. Им оказался 36-летний житель Тюмени, приехавший в Пермь на отдых. Ранее мужчина был судим за тяжкие преступления. Сейчас он находится под арестом, ему грозит тюрьма.