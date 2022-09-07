В Челябинске мужчина открыл стрельбу в парикмахерской, где работает его бывшая жена

08 сентября 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Пистолет был переделан в боевой из травматического Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске днем 8 сентября мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил из пистолета в бывшую жену. Затем он, по предварительным данным, пытался покончить с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В парикмахерской на Сталеваров, 22 бывший муж начал стрелять в жену, которая работает там парикмахером. Пистолет переделан в боевой из травматического. Сам [нападавший] пытался покончить с собой, все пока живы, госпитализированы в ГБ-6, на месте работают следователи и оперативники», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД региона информацию о ЧП подтвердили. В ведомстве уточнили, что детали и обстоятельства устанавливаются.

В Челябинске днем 8 сентября мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил из пистолета в бывшую жену. Затем он, по предварительным данным, пытался покончить с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В парикмахерской на Сталеваров, 22 бывший муж начал стрелять в жену, которая работает там парикмахером. Пистолет переделан в боевой из травматического. Сам [нападавший] пытался покончить с собой, все пока живы, госпитализированы в ГБ-6, на месте работают следователи и оперативники», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД региона информацию о ЧП подтвердили. В ведомстве уточнили, что детали и обстоятельства устанавливаются.