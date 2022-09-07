В Челябинске мужчина открыл стрельбу в парикмахерской, где работает его бывшая жена

В Челябинске днем 8 сентября мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил из пистолета в бывшую жену. Затем он, по предварительным данным, пытался покончить с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«В парикмахерской на Сталеваров, 22 бывший муж начал стрелять в жену, которая работает там парикмахером. Пистолет переделан в боевой из травматического. Сам [нападавший] пытался покончить с собой, все пока живы, госпитализированы в ГБ-6, на месте работают следователи и оперативники», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД региона информацию о ЧП подтвердили. В ведомстве уточнили, что детали и обстоятельства устанавливаются.
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