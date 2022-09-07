07 сентября 2022

В Челябинске мужчина открыл стрельбу в парикмахерской, где работает его бывшая жена

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Визит Сергея Морева на межрегиональные военно-поисковые сборы. Челябинская область, Чебаркуль, оружие, пистолет тт, убийство, орудие убийства, киллер
Пистолет был переделан в боевой из травматического Фото:

В Челябинске днем 8 сентября мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил из пистолета в бывшую жену. Затем он, по предварительным данным, пытался покончить с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В парикмахерской на Сталеваров, 22 бывший муж начал стрелять в жену, которая работает там парикмахером. Пистолет переделан в боевой из травматического. Сам [нападавший] пытался покончить с собой, все пока живы, госпитализированы в ГБ-6, на месте работают следователи и оперативники», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД региона информацию о ЧП подтвердили. В ведомстве уточнили, что детали и обстоятельства устанавливаются.

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В Челябинске днем 8 сентября мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил из пистолета в бывшую жену. Затем он, по предварительным данным, пытался покончить с собой, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В парикмахерской на Сталеваров, 22 бывший муж начал стрелять в жену, которая работает там парикмахером. Пистолет переделан в боевой из травматического. Сам [нападавший] пытался покончить с собой, все пока живы, госпитализированы в ГБ-6, на месте работают следователи и оперативники», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД региона информацию о ЧП подтвердили. В ведомстве уточнили, что детали и обстоятельства устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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