07 сентября 2022

На пермского преподавателя напали в день рождения

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Встреча Евгении Умниковой с учителями и родителями учеников гимназии №9. Екатеринбург
В Перми преподавателя ограбили посреди улицы Фото:

Пермского преподавателя ограбили посреди улицы в день рождения. Подробности дерзкого преступления рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«23 августа в полицию обратилась преподавательница пермского колледжа. Она рассказала, что на ул. Стахановская мужчина выхватил у нее из рук телефон и скрылся в гаражах. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался ранее судимый 38-летний пермяк. Установлено, что мужчина продал украденный телефон, а деньги потратить на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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Пермского преподавателя ограбили посреди улицы в день рождения. Подробности дерзкого преступления рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «23 августа в полицию обратилась преподавательница пермского колледжа. Она рассказала, что на ул. Стахановская мужчина выхватил у нее из рук телефон и скрылся в гаражах. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался ранее судимый 38-летний пермяк. Установлено, что мужчина продал украденный телефон, а деньги потратить на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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