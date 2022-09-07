На пермского преподавателя напали в день рождения

08 сентября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

В Перми преподавателя ограбили посреди улицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермского преподавателя ограбили посреди улицы в день рождения. Подробности дерзкого преступления рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «23 августа в полицию обратилась преподавательница пермского колледжа. Она рассказала, что на ул. Стахановская мужчина выхватил у нее из рук телефон и скрылся в гаражах. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался ранее судимый 38-летний пермяк. Установлено, что мужчина продал украденный телефон, а деньги потратить на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Пермского преподавателя ограбили посреди улицы в день рождения. Подробности дерзкого преступления рассказали в пресс-службе УМВД по городу Перми. «23 августа в полицию обратилась преподавательница пермского колледжа. Она рассказала, что на ул. Стахановская мужчина выхватил у нее из рук телефон и скрылся в гаражах. Ущерб потерпевшая оценила в 59 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в грабеже, им оказался ранее судимый 38-летний пермяк. Установлено, что мужчина продал украденный телефон, а деньги потратить на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.