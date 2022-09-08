В Свердловской области осудили серийного грабителя, изрезавшего женщину ради 8 тысяч

В Свердловской области осудили вооруженного серийного грабителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, прокурор, судебное заседание, суд
Игоря Синицына приговорили к 10 годам колонии Фото:

Свердловчанин Игорь Синицын, который устраивал вооруженные налеты на офис микрофинансовой организации и заправку, приговорен к 10 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верхнепышминский городской суд назначил Игорю Синицыну наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным силовиков, в начале года мужчина был пойман на двух ограблениях.

В середине января Синицын напал на менеджера микрофинансовой организации, закрыл рот рукой и за волосы оттащил к сейфу, где лежало около 20 тысяч рублей. Меньше чем через месяц грабитель устроил налет на заправку. Он изрезал ножом женщину-продавца ради восьми тысяч рублей.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Свердловчанин Игорь Синицын, который устраивал вооруженные налеты на офис микрофинансовой организации и заправку, приговорен к 10 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхнепышминский городской суд назначил Игорю Синицыну наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным силовиков, в начале года мужчина был пойман на двух ограблениях. В середине января Синицын напал на менеджера микрофинансовой организации, закрыл рот рукой и за волосы оттащил к сейфу, где лежало около 20 тысяч рублей. Меньше чем через месяц грабитель устроил налет на заправку. Он изрезал ножом женщину-продавца ради восьми тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...