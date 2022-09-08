В Свердловской области осудили серийного грабителя, изрезавшего женщину ради 8 тысяч

В Свердловской области осудили вооруженного серийного грабителя

Игоря Синицына приговорили к 10 годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанин Игорь Синицын, который устраивал вооруженные налеты на офис микрофинансовой организации и заправку, приговорен к 10 годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верхнепышминский городской суд назначил Игорю Синицыну наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным силовиков, в начале года мужчина был пойман на двух ограблениях.

В середине января Синицын напал на менеджера микрофинансовой организации, закрыл рот рукой и за волосы оттащил к сейфу, где лежало около 20 тысяч рублей. Меньше чем через месяц грабитель устроил налет на заправку. Он изрезал ножом женщину-продавца ради восьми тысяч рублей.