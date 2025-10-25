Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Свердловскую область накроет мощная магнитная буря под конец октября

26 октября 2025 в 01:35
Во время магнитных бурь рекомендуется уменьшить физическую и эмоциональную активность

Фото: Создано в Midjourney

На территории всей Свердловской области с 26 октября ожидается сильная магнитная буря. Геомагнитные волнения продолжатся до конца месяца. Об этом сообщают эксперты на платформе Time-In.ru.

Буря накроет Свердловскую область ночью 26 октября. Активность продлится до 31 октября. Самые сильные геомагнитные возмущения обрушатся на свердловчан с вечера 28 по 30 октября.

В период магнитных бурь жителям Свердловской области советуют снижать уровень физической и эмоциональной активности. Кроме того, рекомендуется уделять больше внимания качеству сна и увеличить потребление воды.

Фото: платформа Time-in.ru

