Африканские легионеры БК «Парма» рассказали о своих желаниях в Перми

Легионеры пермского БК "Парма" поделились своей мечтой

08 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Тайлор Онгвае (слева) и Малик Диме будут представлять пермский баскетбольных клуб в Единой Лиге ВТБ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новые легионеры пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI» (ранее — БК «Парма») Малик Диме и Тайлор Онгвае поделились своими планами после прибытия в Пермь. Оба игрока, подписавшие контракт с клубом, признались, что хотели бы привнести в пермский баскетбол частичку своей культуры, а также перевезти в Пермь родных. Об этом баскетболисты рассказали URA.RU. «Я очень уважаю свою культуру, где семья является одной из важнейших ценностей. Я постараюсь сделать так, чтобы моя мама приехала сюда, была вместе со мной», — отметил Малик Диме. Он признался, что перед тем, как переехать в Пермь, разговаривал с бывшим баскетболистом «Пармы» Адасом Юшкавичюсом, чтобы узнать, какие впечатления у него сложились о городе и о команде. «В предыдущем клубе [Guerino Vanoli Basket, Италия] я играл вместе с Адасом, который часто говорил о баскетбольном клубе „PARMA-PARI“, о том, какие здесь классные болельщики, хороший штаб, позитивная атмосфера на арене и приветливые люди в городе. Это и повлияло на мое решение», — сказал легионер из Сенегала. По словам Тайлора Онгвае, впервые о БК «PARMA-PARI» он узнал, когда следил за играми ФИБА [Международная федерация баскетбола]. «Я много слышал о ваших болельщиках, которые заряжают энергией команду на играх. Я также отдаю много энергии на площадке, и хочу поделиться ею с болельщиками клуба. Хотел бы привнести в баскетбол частичку своей культуры, какие-то свои ценности. Надеюсь, у меня это получится», — заявил уроженец Кении. URA.RU рассказывало, что весной пермский клуб покинули все легионеры , а также и иностранные тренеры: Казис Максвитис и Гинтарас Каджюлис. Также игроки признались, что пока не смогли познакомиться с Пермью из-за плотного тренировочного графика Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые легионеры пермского баскетбольного клуба «PARMA-PARI» (ранее — БК «Парма») Малик Диме и Тайлор Онгвае поделились своими планами после прибытия в Пермь. Оба игрока, подписавшие контракт с клубом, признались, что хотели бы привнести в пермский баскетбол частичку своей культуры, а также перевезти в Пермь родных. Об этом баскетболисты рассказали URA.RU. «Я очень уважаю свою культуру, где семья является одной из важнейших ценностей. Я постараюсь сделать так, чтобы моя мама приехала сюда, была вместе со мной», — отметил Малик Диме. Он признался, что перед тем, как переехать в Пермь, разговаривал с бывшим баскетболистом «Пармы» Адасом Юшкавичюсом, чтобы узнать, какие впечатления у него сложились о городе и о команде. «В предыдущем клубе [Guerino Vanoli Basket, Италия] я играл вместе с Адасом, который часто говорил о баскетбольном клубе „PARMA-PARI“, о том, какие здесь классные болельщики, хороший штаб, позитивная атмосфера на арене и приветливые люди в городе. Это и повлияло на мое решение», — сказал легионер из Сенегала. По словам Тайлора Онгвае, впервые о БК «PARMA-PARI» он узнал, когда следил за играми ФИБА [Международная федерация баскетбола]. «Я много слышал о ваших болельщиках, которые заряжают энергией команду на играх. Я также отдаю много энергии на площадке, и хочу поделиться ею с болельщиками клуба. Хотел бы привнести в баскетбол частичку своей культуры, какие-то свои ценности. Надеюсь, у меня это получится», — заявил уроженец Кении. URA.RU рассказывало, что весной пермский клуб покинули все легионеры, а также и иностранные тренеры: Казис Максвитис и Гинтарас Каджюлис.