08 сентября 2022

Челябинцы начали скупать недвижимость в Дубае и Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Квартиры за границей челябинцы покупают для сдачи в аренду и перепродажи Фото:

Жители Челябинска за последние полгода в шесть раз чаще стали искать и скупать жилую недвижимость за рубежом для последующей сдачи в аренду. Основная часть сделок приходится на Турцию и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), рассказал URA.RU руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман.

«Сейчас жилую недвижимость за рубежом челябинцы приобретают в Дубае и Турции, многие берут квартиры для сдачи в аренду. Повышенный интерес покупатели проявляют к квартирам-студиям для туристов, а также к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, в зависимости от бюджета», — поделился с URA.RU Фридман.

По его словам, основная часть покупателей приобретает недвижимость за рубежом с целью заработать на аренде. Другая же часть покупает квартиры еще на стадии строительства для дальнейшей перепродажи. Это выгодное вложение, поскольку в случае покупки жилья на стадии котлована, его стоимость будет на 20-30% дешевле.

Как отметил Фридман, ОАЭ — инвестиционно-привлекательная и дружественная страна, зарекомендовавшая себя как курортная зона. Ценник на жилую недвижимость в Дубае в среднем начинается от 10 млн рублей, но это квартиры-студии. Стоимость же однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью 70-200 метров составит от 30 млн рублей. Дальше все зависит от площади и состояния квартиры, а также района проживания.

Соразмерна по цене и Турция. Средний диапазон стоимости двухкомнатной квартиры с видом на море в Анталье площадью от 115 до 400 квадратных метров сейчас составляет от 30 до 180 млн рублей.

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Жители Челябинска за последние полгода в шесть раз чаще стали искать и скупать жилую недвижимость за рубежом для последующей сдачи в аренду. Основная часть сделок приходится на Турцию и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), рассказал URA.RU руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман. «Сейчас жилую недвижимость за рубежом челябинцы приобретают в Дубае и Турции, многие берут квартиры для сдачи в аренду. Повышенный интерес покупатели проявляют к квартирам-студиям для туристов, а также к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, в зависимости от бюджета», — поделился с URA.RU Фридман. По его словам, основная часть покупателей приобретает недвижимость за рубежом с целью заработать на аренде. Другая же часть покупает квартиры еще на стадии строительства для дальнейшей перепродажи. Это выгодное вложение, поскольку в случае покупки жилья на стадии котлована, его стоимость будет на 20-30% дешевле. Как отметил Фридман, ОАЭ — инвестиционно-привлекательная и дружественная страна, зарекомендовавшая себя как курортная зона. Ценник на жилую недвижимость в Дубае в среднем начинается от 10 млн рублей, но это квартиры-студии. Стоимость же однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью 70-200 метров составит от 30 млн рублей. Дальше все зависит от площади и состояния квартиры, а также района проживания. Соразмерна по цене и Турция. Средний диапазон стоимости двухкомнатной квартиры с видом на море в Анталье площадью от 115 до 400 квадратных метров сейчас составляет от 30 до 180 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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