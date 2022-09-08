Челябинцы начали скупать недвижимость в Дубае и Турции

Квартиры за границей челябинцы покупают для сдачи в аренду и перепродажи Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Жители Челябинска за последние полгода в шесть раз чаще стали искать и скупать жилую недвижимость за рубежом для последующей сдачи в аренду. Основная часть сделок приходится на Турцию и Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), рассказал URA.RU руководитель риелторской компании «Компаньон Премиум» Максим Фридман.

«Сейчас жилую недвижимость за рубежом челябинцы приобретают в Дубае и Турции, многие берут квартиры для сдачи в аренду. Повышенный интерес покупатели проявляют к квартирам-студиям для туристов, а также к однокомнатным и двухкомнатным квартирам, в зависимости от бюджета», — поделился с URA.RU Фридман.

По его словам, основная часть покупателей приобретает недвижимость за рубежом с целью заработать на аренде. Другая же часть покупает квартиры еще на стадии строительства для дальнейшей перепродажи. Это выгодное вложение, поскольку в случае покупки жилья на стадии котлована, его стоимость будет на 20-30% дешевле.

Как отметил Фридман, ОАЭ — инвестиционно-привлекательная и дружественная страна, зарекомендовавшая себя как курортная зона. Ценник на жилую недвижимость в Дубае в среднем начинается от 10 млн рублей, но это квартиры-студии. Стоимость же однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью 70-200 метров составит от 30 млн рублей. Дальше все зависит от площади и состояния квартиры, а также района проживания.

Соразмерна по цене и Турция. Средний диапазон стоимости двухкомнатной квартиры с видом на море в Анталье площадью от 115 до 400 квадратных метров сейчас составляет от 30 до 180 млн рублей.