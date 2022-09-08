The Guardian: Елизавета II скончалась

Фейковая страница The Guardian выпустила новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

08 сентября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Британцы собираются у шотландского замка Балмор, где сейчас находится Елизавета II Фото: Букингемский дворец Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Об этом сообщает The Guardian в Twitter. Обновлено: данная информация оказалась несоответствующей действительности. Елизавета II находилась в замке Балморал в Шотландии, за ней наблюдали врачи. До ее смерти к ней приехали ее дети — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Также сообщалось, что королеву собирались навестить принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на тяжелый конфликт в семье. Ранее врачи сообщали, что обеспокоены состоянием здоровья британской королевы. Ей советовали находиться под наблюдением медиков, отмечали в Букингемском дворце. Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году.

Британская королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ей было 96 лет. Об этом сообщает The Guardian в Twitter. Обновлено: данная информация оказалась несоответствующей действительности. Елизавета II находилась в замке Балморал в Шотландии, за ней наблюдали врачи. До ее смерти к ней приехали ее дети — принцы Чарльз, Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Также сообщалось, что королеву собирались навестить принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на тяжелый конфликт в семье. Ранее врачи сообщали, что обеспокоены состоянием здоровья британской королевы. Ей советовали находиться под наблюдением медиков, отмечали в Букингемском дворце. Елизавета II родилась в 1926 году в семье герцога и герцогини Йоркских. Она взошла на престол в 1952 году.