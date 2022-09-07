В Перми силовики прикрыли подпольный игровой клуб. Видео

Пермские силовики закрыли подпольный игровой клуб. Видео

08 сентября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

В Перми обнаружен подпольный игровой клуб Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермские силовики обнаружили подпольный игровой клуб на территории Дзержинского района Перми. По мнению полицейских, управляла заведением организованная преступная группа. Подробности работы незаконного бизнеса рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. «По версии следствия, несколько пермяков арендовали помещение в Дзержинском районе и создали там игровой клуб. Организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы. Всего по подозрению в незаконной деятельности задержаны трое пермяков», — рассказали в ведомстве. В рамках следствия, силовики при поддержке спецназа провели обыски в самом игровом клубе и в квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, оборудование и деньги, заработанные преступным путем. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконна организация и проведение азартных игр, организованной группой».

Пермские силовики обнаружили подпольный игровой клуб на территории Дзержинского района Перми. По мнению полицейских, управляла заведением организованная преступная группа. Подробности работы незаконного бизнеса рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. «По версии следствия, несколько пермяков арендовали помещение в Дзержинском районе и создали там игровой клуб. Организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы. Всего по подозрению в незаконной деятельности задержаны трое пермяков», — рассказали в ведомстве. В рамках следствия, силовики при поддержке спецназа провели обыски в самом игровом клубе и в квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, оборудование и деньги, заработанные преступным путем. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконна организация и проведение азартных игр, организованной группой».