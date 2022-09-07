07 сентября 2022

В Перми силовики прикрыли подпольный игровой клуб. Видео

Пермские силовики закрыли подпольный игровой клуб. Видео
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция, компьютеры, компы
В Перми обнаружен подпольный игровой клуб Фото:

Пермские силовики обнаружили подпольный игровой клуб на территории Дзержинского района Перми. По мнению полицейских, управляла заведением организованная преступная группа. Подробности работы незаконного бизнеса рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

«По версии следствия, несколько пермяков арендовали помещение в Дзержинском районе и создали там игровой клуб. Организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы. Всего по подозрению в незаконной деятельности задержаны трое пермяков», — рассказали в ведомстве.

В рамках следствия, силовики при поддержке спецназа провели обыски в самом игровом клубе и в квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, оборудование и деньги, заработанные преступным путем. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконна организация и проведение азартных игр, организованной группой».

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Пермские силовики обнаружили подпольный игровой клуб на территории Дзержинского района Перми. По мнению полицейских, управляла заведением организованная преступная группа. Подробности работы незаконного бизнеса рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР. «По версии следствия, несколько пермяков арендовали помещение в Дзержинском районе и создали там игровой клуб. Организатор азартных игр извлекал доход, проводил инкассацию денежных средств, решал кадровые, финансовые и организационные вопросы. Всего по подозрению в незаконной деятельности задержаны трое пермяков», — рассказали в ведомстве. В рамках следствия, силовики при поддержке спецназа провели обыски в самом игровом клубе и в квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, оборудование и деньги, заработанные преступным путем. В ближайшее время будет принято решение о мере пресечения для подозреваемых, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконна организация и проведение азартных игр, организованной группой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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