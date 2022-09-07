В ЯНАО объяснили, почему учеников не пускают в школы в хиджабах

В ЯНАО девочку не пустили в школу в хиджабе из-за закона об образовании

08 сентября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Директор ознакомила ученицу с правилами школы Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель ЯНАО пожаловался, что его племянницу не приняли в школу в поселке Пурпе (ЯНАО) из-за хиджаба. По словам собеседника агентства, девочке запретили покрывать голову в учебном заведении. «Ребенок решила идти после 9 класса учиться дальше, но перед тем ее волей было надеть хиджаб, потому что это является частью ее религии. Мы пошли в школу № 9 в поселке Пурпе подавать документы. Там нам сказали, что не примут в школу из-за хиджаба, якобы закон такой», — рассказал собеседник агентства. В окружном департаменте образования корреспонденту объяснили, что девушка решила забрать документы по собственной инициативе после ознакомления с правилами учебного заведения. Права ребенка на обучение ущемлены не были. «При обращении в школу № 9 для зачисления в 10 класс, девушка получила положительный ответ. После чего был подписан приказ о ее зачислении в школу. Директор школы ознакомил ребенка с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утвержденными Департаментом образования ЯНАО на основании ФЗ „Об образовании в РФ“. На следующий день девушка без объяснения причин написала заявление об отчислении из 10 класса», — рассказали в пресс-службе.

Житель ЯНАО пожаловался, что его племянницу не приняли в школу в поселке Пурпе (ЯНАО) из-за хиджаба. По словам собеседника агентства, девочке запретили покрывать голову в учебном заведении. «Ребенок решила идти после 9 класса учиться дальше, но перед тем ее волей было надеть хиджаб, потому что это является частью ее религии. Мы пошли в школу № 9 в поселке Пурпе подавать документы. Там нам сказали, что не примут в школу из-за хиджаба, якобы закон такой», — рассказал собеседник агентства. В окружном департаменте образования корреспонденту объяснили, что девушка решила забрать документы по собственной инициативе после ознакомления с правилами учебного заведения. Права ребенка на обучение ущемлены не были. «При обращении в школу № 9 для зачисления в 10 класс, девушка получила положительный ответ. После чего был подписан приказ о ее зачислении в школу. Директор школы ознакомил ребенка с правилами по соблюдению требований к одежде обучающихся, утвержденными Департаментом образования ЯНАО на основании ФЗ „Об образовании в РФ“. На следующий день девушка без объяснения причин написала заявление об отчислении из 10 класса», — рассказали в пресс-службе.