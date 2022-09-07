В селе Черепаново (Тюменская область) пропала 77-летняя Валентина Ткач. Она ушла в лес 8 сентября и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти человека! Пропала Ткач (Бурова) Валентина Васильевна, 77 лет. Село Черепаново, Нижнетавдинский р-н, Тюменская обл. Днем 8 сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков.
Последний раз женщину видели в серой куртке, черных штанах, в синих резиновых сапогах и в темно-красной спортивной шапке. У пропавшей с собой было красное ведро. Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы.
Всех, кому что-то либо известно о пропавшей женщине, просят связаться с инфоргом поиска Екатериной по телефону 8-922-005-95-59. Также можно сообщить на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»
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В селе Черепаново (Тюменская область) пропала 77-летняя Валентина Ткач. Она ушла в лес 8 сентября и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Пропала Ткач (Бурова) Валентина Васильевна, 77 лет. Село Черепаново, Нижнетавдинский р-н, Тюменская обл. Днем 8 сентября 2022 года ушла в лес и не вернулась», — говорится в сообщении поисковиков. Последний раз женщину видели в серой куртке, черных штанах, в синих резиновых сапогах и в темно-красной спортивной шапке. У пропавшей с собой было красное ведро. Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы. Всех, кому что-то либо известно о пропавшей женщине, просят связаться с инфоргом поиска Екатериной по телефону 8-922-005-95-59. Также можно сообщить на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или позвонить на номер 112.