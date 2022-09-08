Трон Елизаветы II после смерти занял Чарльз

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Ранее Чарльз уже взял на себя часть обязанностей королевы Фото:

Чарльз стал королем Соединенного Королевства Великобритании. Об этом сообщает издание CNN.

«Чарльз стал королем сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II», — сообщает издание. «Переняв титул, Чарльз имеет возможность взять любое имя, которое он выберет для своего правления в качестве короля», — добавило CNN. Издание отметило, что ранее Чарльз уже взял на себя некоторые обязательства королевы, поскольку состояние ее здоровья стало ухудшаться.

Ранее Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II. Королева скончалась в возрасте 96 лет.

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Чарльз стал королем Соединенного Королевства Великобритании. Об этом сообщает издание CNN. «Чарльз стал королем сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II», — сообщает издание. «Переняв титул, Чарльз имеет возможность взять любое имя, которое он выберет для своего правления в качестве короля», — добавило CNN. Издание отметило, что ранее Чарльз уже взял на себя некоторые обязательства королевы, поскольку состояние ее здоровья стало ухудшаться. Ранее Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II. Королева скончалась в возрасте 96 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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