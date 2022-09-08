Трон Елизаветы II после смерти занял Чарльз

Ранее Чарльз уже взял на себя часть обязанностей королевы
Чарльз стал королем Соединенного Королевства Великобритании. Об этом сообщает издание CNN.
«Чарльз стал королем сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II», — сообщает издание. «Переняв титул, Чарльз имеет возможность взять любое имя, которое он выберет для своего правления в качестве короля», — добавило CNN. Издание отметило, что ранее Чарльз уже взял на себя некоторые обязательства королевы, поскольку состояние ее здоровья стало ухудшаться.
Ранее Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II. Королева скончалась в возрасте 96 лет.
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