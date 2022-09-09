Жители Тюмени поймали огромных щук в ХМАО на реке Иртыш

Тюменцы ловили щук на реке Иртыш в ХМАО (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Тюмени выловили огромных щук на реке Иртыш в ХМАО. Об этом один из рыбаков рассказал корреспонденту URA.RU. Всего было поймано 40 рыб, среди них — пять трофейных щук.

«Осень — время трофеев, что и подтвердил очередной наш выезд на рыбалку. Были обнаружены не только трофейные щуки, но и небольшие судачки в приличном количестве, а еще неплохой язь и окуни. Все хищники от мала до велика охотно ловились на джиг, даря классные поклевки и хорошую борьбу на вываживании. Щуки у меня на фото от 9 до 11 килограммов. Рыбачили с напарником в ХМАО на Иртыше», — рассказал Сергей Иванов URA.RU.

Как отметил рыбак, всего было поймано пять трофейных щук. «Трофейных 5 штук, а всего, думаю, не меньше 40», — уточнил Иванов. Также он добавил, что огромных щук вернули обратно в воду. «Все трофеи, традиционно, отпущены обратно в воду и готовы радовать удачливых спиннингистов», — заключил тюменец.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени выловил щуку, которая при взвешивании сломала весы. По словам мужчины, рыба весила не меньше 12 килограммов.

Фото: Сергей Иванов

Фото: Сергей Иванов