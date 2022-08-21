Тюменец поймал щуку-гиганта, которая сломала весы. Видео

22 августа 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени Николай Осипов поймал огромную щуку в Уватском районе Фото: фото из личного архива Николая Осипова Житель Тюмени Николай Осипов выловил огромную щуку, которая при взвешивании вывела из строя весы. Об этом мужчина рассказал URA.RU. По его словам, рыба была поймана в Уватском районе. «Щука была поймана на притоке Иртыша в Уватском районе. Снасти были соответствующие трофейной рыбалке: мощный спиннинг с крепким шнуром и силовой катушкой. Щуку несколько раз подводил к лодке, чтобы взять ее рукой и достать из воды, но она, естественно, сопротивлялась и пыталась уйти, несколько раз путаясь в прибрежных ветках. Принципиально не использую подсак, чтобы у рыбы был шанс уйти и добавить сложности при вываживании. При взвешивании весы сломались после отметки 9999 г. Эксперты говорят, что в этой особи — не меньше 12-13 кг веса», — пояснил тюменец агентству. После контрольного взвешивания мужчина отпустил щуку обратно в реку, поскольку рыбалку ценит не только за добычу, но и за эмоции. «Радость от того, что ты ее подтянул к лодке, сменяется растерянностью — за что ее схватить? Смотришь ей в глаза и ищешь место на нижней челюсти, за которое можно схватить, чтобы поднять из воды. Гигантская голова, полная острейших зубов, и сила, с которой одной рукой совладать очень непросто. А в другой руке — спиннинг, которой надо не сломать», — отметил тюменец.

Житель Тюмени Николай Осипов выловил огромную щуку, которая при взвешивании вывела из строя весы. Об этом мужчина рассказал URA.RU. По его словам, рыба была поймана в Уватском районе. «Щука была поймана на притоке Иртыша в Уватском районе. Снасти были соответствующие трофейной рыбалке: мощный спиннинг с крепким шнуром и силовой катушкой. Щуку несколько раз подводил к лодке, чтобы взять ее рукой и достать из воды, но она, естественно, сопротивлялась и пыталась уйти, несколько раз путаясь в прибрежных ветках. Принципиально не использую подсак, чтобы у рыбы был шанс уйти и добавить сложности при вываживании. При взвешивании весы сломались после отметки 9999 г. Эксперты говорят, что в этой особи — не меньше 12-13 кг веса», — пояснил тюменец агентству. После контрольного взвешивания мужчина отпустил щуку обратно в реку, поскольку рыбалку ценит не только за добычу, но и за эмоции. «Радость от того, что ты ее подтянул к лодке, сменяется растерянностью — за что ее схватить? Смотришь ей в глаза и ищешь место на нижней челюсти, за которое можно схватить, чтобы поднять из воды. Гигантская голова, полная острейших зубов, и сила, с которой одной рукой совладать очень непросто. А в другой руке — спиннинг, которой надо не сломать», — отметил тюменец.