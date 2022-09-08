В США придумали хитрый способ снизить цены на топливо

В США изучают возможности снижения продолжающего роста цен на топливо. По сообщениям источников, власти хотят высвободить дополнительные запасы нефти из стратегических резервов.
«Чиновники в администрации президента Джо Байдена ищут способы предотвратить опасный скачок цен на нефть в конце этого года, включая возможность дополнительного высвобождения запасов сырой нефти в стране на случай чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении Bloomberg. Издание сообщает, что в декабре ожидают скачок стоимости нефти из-за вступления в силу санкций Евросоюза, запрещающих поставки энергоносителей из России.
Ранее стало известно о резком падении мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть западным странам себе в убыток.
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