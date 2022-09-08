В Нефтеюганске продается трехэтажный коттедж с лифтом за 89 млн рублей

Площадь дома — 492 квадратных метра (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. Как указано в объявлении на сайте Avito, в помещении установлен лифт.

«Продается трехэтажный кирпичный дом в самом элитном районе города. Дом расположен на участке 15 соток, во дворе — двухэтажный гараж на два автомобиля, и жилой комнатой на втором этаже. Для комфорта установлен современный лифт до третьего этажа», — указано в объявлении.

Коттедж построен в 2012 году. Общая площадь — 492 квадратных метра. В доме шесть комнат, имеется сауна, хаммам и бассейн.

Продавец отмечает, что в коттедже есть система для очистки воды, кондиционеры во всех комнатах, встроенная мебель и техника. Дом отапливается газом, установлены теплые полы. «В некоторых помещениях имеется витражное остекление, автоматические ворота, детская зона отдыха. Вся территория дома находится под охраной и видеонаблюдением», — написал продавец.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой неоднократно останавливалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Теперь отель распродают по частям через «Авито», как обычные квартиры.

Площадь коттеджа — 492 квадратных метра avito.ru

В доме шесть комнат avito.ru

Установлен современный лифт до третьего этажа avito.ru

Имеется сауна, хаммам, бассейн avito.ru

Имеется сауна, хаммам, бассейн avito.ru

Коттедж построен в 2012 году avito.ru

В доме газовое отопление и теплые полы avito.ru

В некоторых помещениях имеется витражное остекление avito.ru