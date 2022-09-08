В Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. Как указано в объявлении на сайте Avito, в помещении установлен лифт.
«Продается трехэтажный кирпичный дом в самом элитном районе города. Дом расположен на участке 15 соток, во дворе — двухэтажный гараж на два автомобиля, и жилой комнатой на втором этаже. Для комфорта установлен современный лифт до третьего этажа», — указано в объявлении.
Коттедж построен в 2012 году. Общая площадь — 492 квадратных метра. В доме шесть комнат, имеется сауна, хаммам и бассейн.
Продавец отмечает, что в коттедже есть система для очистки воды, кондиционеры во всех комнатах, встроенная мебель и техника. Дом отапливается газом, установлены теплые полы. «В некоторых помещениях имеется витражное остекление, автоматические ворота, детская зона отдыха. Вся территория дома находится под охраной и видеонаблюдением», — написал продавец.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой неоднократно останавливалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Теперь отель распродают по частям через «Авито», как обычные квартиры.
Площадь коттеджа — 492 квадратных метра
avito.ru
В доме шесть комнат
avito.ru
Установлен современный лифт до третьего этажа
avito.ru
Имеется сауна, хаммам, бассейн
avito.ru
Имеется сауна, хаммам, бассейн
avito.ru
Коттедж построен в 2012 году
avito.ru
В доме газовое отопление и теплые полы
avito.ru
В некоторых помещениях имеется витражное остекление
В Нефтеюганске (ХМАО) продается трехэтажный коттедж в элитном районе за 89 миллионов рублей. Как указано в объявлении на сайте Avito, в помещении установлен лифт. «Продается трехэтажный кирпичный дом в самом элитном районе города. Дом расположен на участке 15 соток, во дворе — двухэтажный гараж на два автомобиля, и жилой комнатой на втором этаже. Для комфорта установлен современный лифт до третьего этажа», — указано в объявлении. Коттедж построен в 2012 году. Общая площадь — 492 квадратных метра. В доме шесть комнат, имеется сауна, хаммам и бассейн. Продавец отмечает, что в коттедже есть система для очистки воды, кондиционеры во всех комнатах, встроенная мебель и техника. Дом отапливается газом, установлены теплые полы. «В некоторых помещениях имеется витражное остекление, автоматические ворота, детская зона отдыха. Вся территория дома находится под охраной и видеонаблюдением», — написал продавец. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске разорилась гостиница «Венеция», в которой неоднократно останавливалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Теперь отель распродают по частям через «Авито», как обычные квартиры.