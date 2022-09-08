Sabah: Евросоюз приближается к капитуляции перед Россией

09 сентября 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Евросоюз вскоре капитулирует перед Россией из-за ситуации с газом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией из-за дефицита газа. Об этом заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — написал Ялчин. Как объяснил обозреватель, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих выборов в американский конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, добавил он. Страны Запад планируют добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Если же Европа поддержит эту идею, российский «Газпром» остановит поставки газа в страны ЕС. По словам аналитика Vygon, многие европейские компании-покупатели российского газа выступают против данной инициативы. Президент РФ Владимир Путин называл эту идею очередной глупостью. По его словам, Москва выступает за формирование цен на основе долгосрочных контрактов.

Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией из-за дефицита газа. Об этом заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин. «Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — написал Ялчин. Как объяснил обозреватель, Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих выборов в американский конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, добавил он. Страны Запад планируют добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Если же Европа поддержит эту идею, российский «Газпром» остановит поставки газа в страны ЕС. По словам аналитика Vygon, многие европейские компании-покупатели российского газа выступают против данной инициативы. Президент РФ Владимир Путин называл эту идею очередной глупостью. По его словам, Москва выступает за формирование цен на основе долгосрочных контрактов.