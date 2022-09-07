Президент РФ Владимир Путин удивился решению Европы о предельной цене за газ. По его мнению — это очередная глупость. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Очередная глупость — не рыночное, не имеющее перспектив решение (ограничения цены на газ и нефть). То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По мнению президента России, западные страны навязывают цены и решения по торговле газа.
Ранее президент РФ предложил включить «Северный поток — 2» завтра. Он готов это сделать «хоть завтра»,
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»