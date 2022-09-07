Владимир Путин назвал глупым решение Европы о предельной цене за газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин удивился решению Европы о предельной цене за газ. По его мнению — это очередная глупость. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Очередная глупость — не рыночное, не имеющее перспектив решение (ограничения цены на газ и нефть). То, что происходит сейчас на рынках — результат работы европейских комиссий. Мы всегда за то, чтобы цены формировались на основе долгосрочных контрактов», — сказал президент страны. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». По мнению президента России, западные страны навязывают цены и решения по торговле газа.

Ранее президент РФ предложил включить «Северный поток — 2» завтра. Он готов это сделать «хоть завтра»,