Vygon Consulting : "Газпром" прекратит поставки в Европу, если она поддержит ценовой потолок на газ

«Газпром» может прекратить поставки в ЕС в случае введения потолка цен. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Российская компания «Газпром» может прекратить поставки газа в те страны Евросоюза (ЕС), которые введут потолок цен на энергоносители, заявила директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова. Аналогичная ситуация и с мнением российской стороны по поводу отношения к инициативе G7 о введении ценового коридора на нефть и нефтепродукты.

«Если проводить аналогии с российской позицией в отношении инициативы G7 о введении ценового коридора на российские нефть и нефтепродукты, „Газпром“ перестанет осуществлять поставки в те страны ЕС, которые поддержат установление ценового предела для газа», — приводит слова Беловой РИА «Новости».

Следующий раунд обсуждения состоится в октябре в разгар отопительного сезона, аналитик считает это нецелесообразным. «На мой взгляд, отопительный сезон не лучшее для этого время. Спрос сезонно растет не только в Европе, но и в Азии, цены пойдут вверх», — добавляет аналитик.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что планируют введение пути сдерживания цен на энергию, в том числе вопрос установления предельной стоимости газа из России. По словам аналитика Vygon с начала лета европейские чиновники прорабатывают различные решения в эту стороны, но при этом многие европейские компании-покупатели российского газа выступают против данной инициативы.

Биржевые цены на газ в Европы бьют исторические рекорды, ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Причиной того стало введение антироссийских санкций и заявлений об отказе от российского сырья.