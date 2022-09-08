Украина потребовала от России «возместить ущерб» за спецоперацию

Министр Малюська: Украина решила взыскать с России 300 млрд долларов из-за проведения спецоперации

09 сентября 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Украина решила взыскать с России 300 млрд долларов из-за спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина пытается добиться через ООН принятие резолюции, чтобы затем взыскать с России 300 млрд долларов «ущерба» из-за спецоперации. Об этом стало известно со слов министра юстиции Украины Дениса Малюськи. «Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба», — сказал Малюська, передает ТАСС. Он уточнил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих стран на заседании Генассамблеи. После поддержки стран у властей Украины появится возможность вести переговоры о разработке международного договора, чтобы затем создать международную комиссию для рассмотрения требований о возмещении ущерба Киеву. Уточняется, что власти Украины намерены заполучить доступ к резервам Центробанка России в размере около 300 млрд долларов, которые уже заморожены в странах Группы семи (G7). Министр добавил, что Украина также хочет знать, сколько денег российского Центрального банка находится в каждой стране, чтобы в дальнейшем иметь возможность перечислять эти средства, а также деньги со счетов российских предпринимателей в специальный фонд. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию 24 февраля, руководствуясь Уставом ООН. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее он доказал Западу законность начала спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина пытается добиться через ООН принятие резолюции, чтобы затем взыскать с России 300 млрд долларов «ущерба» из-за спецоперации. Об этом стало известно со слов министра юстиции Украины Дениса Малюськи. «Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба», — сказал Малюська, передает ТАСС. Он уточнил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих стран на заседании Генассамблеи. После поддержки стран у властей Украины появится возможность вести переговоры о разработке международного договора, чтобы затем создать международную комиссию для рассмотрения требований о возмещении ущерба Киеву. Уточняется, что власти Украины намерены заполучить доступ к резервам Центробанка России в размере около 300 млрд долларов, которые уже заморожены в странах Группы семи (G7). Министр добавил, что Украина также хочет знать, сколько денег российского Центрального банка находится в каждой стране, чтобы в дальнейшем иметь возможность перечислять эти средства, а также деньги со счетов российских предпринимателей в специальный фонд. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию 24 февраля, руководствуясь Уставом ООН. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее он доказал Западу законность начала спецоперации.