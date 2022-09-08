Украина потребовала от России «возместить ущерб» за спецоперацию

Украина пытается добиться через ООН принятие резолюции, чтобы затем взыскать с России 300 млрд долларов «ущерба» из-за спецоперации. Об этом стало известно со слов министра юстиции Украины Дениса Малюськи.
«Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба», — сказал Малюська, передает ТАСС. Он уточнил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих стран на заседании Генассамблеи.
После поддержки стран у властей Украины появится возможность вести переговоры о разработке международного договора, чтобы затем создать международную комиссию для рассмотрения требований о возмещении ущерба Киеву. Уточняется, что власти Украины намерены заполучить доступ к резервам Центробанка России в размере около 300 млрд долларов, которые уже заморожены в странах Группы семи (G7). Министр добавил, что Украина также хочет знать, сколько денег российского Центрального банка находится в каждой стране, чтобы в дальнейшем иметь возможность перечислять эти средства, а также деньги со счетов российских предпринимателей в специальный фонд.
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию 24 февраля, руководствуясь Уставом ООН. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее он доказал Западу законность начала спецоперации.
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Украина пытается добиться через ООН принятие резолюции, чтобы затем взыскать с России 300 млрд долларов «ущерба» из-за спецоперации. Об этом стало известно со слов министра юстиции Украины Дениса Малюськи. «Наша цель — добиться принятия резолюции на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, которая заложит основу для международного механизма возмещения ущерба», — сказал Малюська, передает ТАСС. Он уточнил, что для этого Украину должны поддержать две трети присутствующих стран на заседании Генассамблеи. После поддержки стран у властей Украины появится возможность вести переговоры о разработке международного договора, чтобы затем создать международную комиссию для рассмотрения требований о возмещении ущерба Киеву. Уточняется, что власти Украины намерены заполучить доступ к резервам Центробанка России в размере около 300 млрд долларов, которые уже заморожены в странах Группы семи (G7). Министр добавил, что Украина также хочет знать, сколько денег российского Центрального банка находится в каждой стране, чтобы в дальнейшем иметь возможность перечислять эти средства, а также деньги со счетов российских предпринимателей в специальный фонд. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию 24 февраля, руководствуясь Уставом ООН. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, говорил президент РФ Владимир Путин. Ранее он доказал Западу законность начала спецоперации.