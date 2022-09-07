Путин доказал Западу законность начала спецоперации на Украине

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия пришла на помощь Донбассу на основе норм Устава ООН, объяснил Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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