Путин доказал Западу законность начала спецоперации на Украине

07 сентября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Россия пришла на помощь Донбассу на основе норм Устава ООН, объяснил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».