Путин доказал Западу законность начала спецоперации на Украине

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и начала освободительную спецоперацию, руководствуясь Уставом ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Я вам простую цепочку приведу. Устав ООН говорит о праве самоопределения. Если часть страны хочет определить свою независимость, эта часть не обязана спрашивать разрешение страны. Это касается косовского кризиса. То же самое с ДНР. Почему они не имеют право сделать также, если это подтверждено судебным решение относительно Косово? Это судебный прецедент. Другие страны имеют право их признать. Мы признали ДНР и ЛНР. Мы имели право пойти на помощь этим странам в рамках сотрудничества на основе норм Устава ООН», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».