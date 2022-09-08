08 сентября 2022

На Украине погиб 21-летний морпех из Пермского края

Морпех из Пермского края Руслан Плясунов погиб в ходе спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, СВО
Погибшего представили к ордену Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Руслан Плясунов. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Информация размещена в группе березниковского строительного техникума в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием и болью сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш выпускник-сварщик 2021 года Руслан Плясунов. Многие помнят Руслана как сильного, смелого, честного и очень ответственного человека», — сказано в сообщении.

В видеоролике, опубликованном в память о погибшем военнослужащем, сообщается, что он был призван на срочную службу, во время которой подписал контракт. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества. В военкомате Березниковского городского округа URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Специальная операция, о проведении которой объявил президент РФ Владимир Путин, ведется с конца февраля. По словам главы государства, она направлена на освобождение территорий ЛНР и ДНР.

Руслан Плясунов проходил службу по контракту
Фото:

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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Руслан Плясунов. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Информация размещена в группе березниковского строительного техникума в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием и болью сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш выпускник-сварщик 2021 года Руслан Плясунов. Многие помнят Руслана как сильного, смелого, честного и очень ответственного человека», — сказано в сообщении. В видеоролике, опубликованном в память о погибшем военнослужащем, сообщается, что он был призван на срочную службу, во время которой подписал контракт. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества. В военкомате Березниковского городского округа URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Специальная операция, о проведении которой объявил президент РФ Владимир Путин, ведется с конца февраля. По словам главы государства, она направлена на освобождение территорий ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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