На Украине погиб 21-летний морпех из Пермского края

Морпех из Пермского края Руслан Плясунов погиб в ходе спецоперации

Погибшего представили к ордену Мужества посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Березники Пермского края Руслан Плясунов. Он проходил службу в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Информация размещена в группе березниковского строительного техникума в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием и болью сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб наш выпускник-сварщик 2021 года Руслан Плясунов. Многие помнят Руслана как сильного, смелого, честного и очень ответственного человека», — сказано в сообщении.

В видеоролике, опубликованном в память о погибшем военнослужащем, сообщается, что он был призван на срочную службу, во время которой подписал контракт. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества. В военкомате Березниковского городского округа URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию.

Специальная операция, о проведении которой объявил президент РФ Владимир Путин, ведется с конца февраля. По словам главы государства, она направлена на освобождение территорий ЛНР и ДНР.