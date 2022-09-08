Пожар на пермском складе попал на видео

В Перми сгорел склад
В Перми на улице Промышленной сгорело складское помещение. Клубы дыма и огонь снял на видео проезжающий мимо горожанин. Ролик появился в социальных сетях.
«Сообщение о пожаре поступило 8 сентября в 16:26, на место горения были направлены 44 человека личного состава и 13 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 17:25 открытое горение было потушено, спустя еще два часа были ликвидированы последствия пожара», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают причины возникновения пожара.
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