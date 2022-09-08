08 сентября 2022

В Свердловской области не будут отменять обязательную вакцинацию от COVID

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Для сотрудников отраслей, связанных с повышенным риском заражения, сохранится вакцинация Фото:

В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников отраслей, связанных с повышенным риском заражения. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

«Расширения не планируется. Отмены пока тоже нет. У нас остались педагоги, образование, группы риска. Для них эти постановления действуют», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что коронавирус в 2022 году претерпел ряд изменений. Сейчас одним из главных симптомов шестой волны COVID-19 является сильная головная боль. По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, каждый новый штамм обладает новыми свойствами.

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В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников отраслей, связанных с повышенным риском заражения. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. «Расширения не планируется. Отмены пока тоже нет. У нас остались педагоги, образование, группы риска. Для них эти постановления действуют», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Ранее URA.RU писало, что коронавирус в 2022 году претерпел ряд изменений. Сейчас одним из главных симптомов шестой волны COVID-19 является сильная головная боль. По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, каждый новый штамм обладает новыми свойствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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