В Свердловской области не будут отменять обязательную вакцинацию от COVID

В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для сотрудников отраслей, связанных с повышенным риском заражения. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.
«Расширения не планируется. Отмены пока тоже нет. У нас остались педагоги, образование, группы риска. Для них эти постановления действуют», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее URA.RU писало, что коронавирус в 2022 году претерпел ряд изменений. Сейчас одним из главных симптомов шестой волны COVID-19 является сильная головная боль. По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, каждый новый штамм обладает новыми свойствами.
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