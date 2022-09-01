Свердловский врач назвал новый симптом COVID шестой волны

Коронавирус в 2022-м претерпел ряд изменений Фото: Екатерина Сычкова

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Коронавирус в 2022 году претерпел ряд изменений. Сейчас одним из главных симптомов шестой волны COVID-19 является сильная головная боль. Об этом URA.RU рассказал врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев.

«Симптомы коронавируса в 2022 году отличаются от тех, с которыми медики сталкивались в самом начале пандемии. Если раньше первыми признаками были потеря обоняния и кашель, то сейчас картина выглядит немного иначе. Нынче ковид сопровождаться сильной головной болью», — поделился Соловьев.

По словам эксперта лабораторной диагностики, каждый новый штамм обладает новыми свойствами. «То, что ковид меняет свою форму и содержание, уже давно не секрет. Вирус постепенно приспосабливается к человеческому организму. Благодаря тому, что коронавирус очень быстро адаптируется к организму человека, многим людям удается переболеть ковидом в легкой форме», — отметил он.

Врач, эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев выделил типичные признаки коронавирусной инфекции в 2022 году:

Непроходящая боль в горле;

Температура до 38;

Насморк;

Надоедливый кашель;

Воспаленные лимфоузлы.

Ранее агентство писало, что в медучреждениях Свердловской области возвращается масочный режим. Соответствующее указание дал министр регионального здравоохранения Андрей Карлов. Причина — рост COVID-19. Позже, о необходимости вернуть масочный режим в общественных местах заявил эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.