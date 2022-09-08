Роспотребнадзор оценил возможность введения дистанта в пермских школах

Виталий Костарев: нет причин для отправления школьников на дистанционное обучение из-за коронавируса

Пермских школьников не отправят на дистант Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава пермского краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев оценил вероятность массового перевода школьников на дистанционное обучение. Он считает, что для этого нет причин. Своим мнением он поделился на брифинге, посвященном острым респираторным инфекциям и гриппу в период циркуляции ковида, трансляция которого велась в сообществе «KP.RU» в соцсети «ВКонтакте»

«Не вижу причин для введения дистанта по коронавирусу сейчас», — заявил Костарев. Отдельно он отметил, что карантин по гриппу и ОРВИ в образовательных учреждениях — ежегодная история, и если будет необходимость его введения, то будет сделано соответствующее распоряжение.

На сегодняшний день ежедневное количество заболевших ковидом превышает 1000 человек. По словам министра здравоохранения Прикамья Анастасии Крутень, количество заболевших увеличивается, но при этом темпы прироста снижаются. Отдельно Крутень отметила, что пермская система здравоохранения готова к большому количеству больных, проработаны и маршрутизация пациентов, и дистанционное закрытие больничных листов.