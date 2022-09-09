FT: страны Евросоюза сопротивляются ограничениям цен на российский газ

Некоторые страны ЕС сопротивляются введению потолка цен на российский газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В Европейском союзе не могут прийти к согласию по поводу ограничений цен на российский газ. Об этом пишет Financial Times.

Не менее 10 стран ЕС опасаются, что в случае принятия потолка цен на газ Россия прекратит все поставки голубого топлива в Европу. А это поставит некоторые страны в затруднительное положение. «По словам официальных лиц, среди государств-членов ЕС, которые выступают против предложения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести ограничение исключительно на импорт российского газа, — Италия, Польша и Греция», — отмечает издание.

Ранее страны G7 ввели потолок цен на нефть из России. Москва в ответ заявила, что перестанет поставлять нефть и газ тем странам, которые поддержат это решение, сообщал RT. Страны Запады ввели санкции против РФ после начала специальной операции на территории Украины.