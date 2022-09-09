Эрдоган: Европа изменит отношение к спецоперации РФ на Украине

09 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Европу ждет тяжелая зима, отметил Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. Об этом заявил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста NTV, может ли Европа поменять свое отношение к спецоперации. «Мне кажется сложно принять такое решение, не пережив эту зиму. Это зима будет непростой для Европы, особенно с точки зрения финансов. Но в будущем все возможно», — заявил Эрдоган. Ранее Эрдоган заявлял, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он также отметил, что недооценка России является ошибкой Запада, которая привела к мировому кризису.

Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. Об этом заявил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста NTV, может ли Европа поменять свое отношение к спецоперации. «Мне кажется сложно принять такое решение, не пережив эту зиму. Это зима будет непростой для Европы, особенно с точки зрения финансов. Но в будущем все возможно», — заявил Эрдоган. Ранее Эрдоган заявлял, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он также отметил, что недооценка России является ошибкой Запада, которая привела к мировому кризису.