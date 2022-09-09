Эрдоган: Европа изменит отношение к спецоперации РФ на Украине

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Европу ждет тяжелая зима, отметил Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. Об этом заявил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста NTV, может ли Европа поменять свое отношение к спецоперации.

«Мне кажется сложно принять такое решение, не пережив эту зиму. Это зима будет непростой для Европы, особенно с точки зрения финансов. Но в будущем все возможно», — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявлял, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он также отметил, что недооценка России является ошибкой Запада, которая привела к мировому кризису.

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Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. Об этом заявил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста NTV, может ли Европа поменять свое отношение к спецоперации. «Мне кажется сложно принять такое решение, не пережив эту зиму. Это зима будет непростой для Европы, особенно с точки зрения финансов. Но в будущем все возможно», — заявил Эрдоган. Ранее Эрдоган заявлял, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он также отметил, что недооценка России является ошибкой Запада, которая привела к мировому кризису.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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