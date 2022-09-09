Эрдоган: Европа изменит отношение к спецоперации РФ на Украине

Европу ждет тяжелая зима, отметил Эрдоган
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Европе будет сложно изменить свое отношение к спецоперации на Украине этой зимой, однако в будущем это возможно. Об этом заявил президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста NTV, может ли Европа поменять свое отношение к спецоперации.
«Мне кажется сложно принять такое решение, не пережив эту зиму. Это зима будет непростой для Европы, особенно с точки зрения финансов. Но в будущем все возможно», — заявил Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявлял, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Он также отметил, что недооценка России является ошибкой Запада, которая привела к мировому кризису.
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