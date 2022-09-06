Эрдоган: Россия не виновата в энергетическом кризисе

06 сентября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

По мнению президента Турции Россия не виновата в энергетическом кризисе Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе — Европа пожинает плоды собственных действий. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу». «Европа пожинает, то, что сеет. <…> Ей предстоит сложная зима. У Турции в газовом вопросе проблем не намечается», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что Турция тайно ищет замену российскому газу. И это несмотря на тот факт, что угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Эрдоган не должен быть единственным политиком, который ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным. Западные страны ввели антироссийские санкции в связи с тем, что РФ проводит спецоперацию на Украине. Но по итогу, Европа столкнулась с последствиями своего решения. В частности — серьезным газовым кризисом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что Россия не виновата в энергетическом кризисе — Европа пожинает плоды собственных действий. Об этом сообщает турецкое агентство «Анадолу». «Европа пожинает, то, что сеет. <…> Ей предстоит сложная зима. У Турции в газовом вопросе проблем не намечается», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что Турция тайно ищет замену российскому газу. И это несмотря на тот факт, что угрозы поставкам газа из РФ в настоящий момент на наблюдается. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Эрдоган не должен быть единственным политиком, который ведет диалог с президентом России Владимиром Путиным. Западные страны ввели антироссийские санкции в связи с тем, что РФ проводит спецоперацию на Украине. Но по итогу, Европа столкнулась с последствиями своего решения. В частности — серьезным газовым кризисом.